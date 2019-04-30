Сколько в Лиге чемпионов настоящих чемпионов?

Раньше Лига чемпионов называлась кубком и была по-настоящему закрытым клубом, в котором могли играть только реальные чемпионы своих стран. Сейчас ситуация изменилась. Так сколько же настоящих чемпионов осталось в борьбе за главный трофей европейского клубного футбола?

"Барселона", Испания Побед в Лиге чемпионов — 5 Попали в эту ЛЧ — с первого места в Ла Лиге

В этом сезоне — досрочно выиграли чемпионат Фото: © instagram/fcbarcelona/

В том, что "Барселона" — прирождённый чемпион, вряд ли кто-то сомневается. Каталонцы 26 раз выигрывали национальное первенство и пять раз побеждали в Лиге чемпионов. Достижения весомые, и единственное, что может печалить "Барсу", так это тот факт, что у "Реала" побед больше и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов. Пора догонять.

"Ливерпуль", Англия Побед в Лиге чемпионов — 5 Попали в эту ЛЧ — с четвёртого места в АПЛ

В этом сезоне — борются за первое место Фото: © instagram/liverpoolfc

"Ливерпуль" — клуб с богатой историей, в Лиге чемпионов — самый успешный из английских. Если в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" опередил мерсисайдцев по количеству титулов, то пять побед "Ливерпуля" в ЛЧ — пока недостижимая высота. В прошлом году подопечные Юргена Клоппа остановились в шаге от шестого трофея, в этом году они делают новый заход, и прошлогоднего обидчика в турнире уже нет.

"Аякс", Нидерланды Побед в Лиге чемпионов — 4 Попали в эту ЛЧ — со второго места в Эредивизи

В этом сезоне — борются за победу в чемпионате Фото: © instagram/afcajax

Несмотря на то что нынешний "Аякс" — очень молодая команда, сам клуб не раз покорял Европу. Амстердамцы трижды подряд выигрывали главный футбольный трофей Старого Света в 70-е, а затем добавили ещё одну победу в 90-е. В XXI веке "Аякс" до финала ещё не добирался, и нынешний розыгрыш ЛЧ — отличный шанс написать новую историю.

"Тоттенхэм", Англия Побед в Лиге чемпионов — 0 Попали в эту ЛЧ — с третьего места в АПЛ

В этом сезоне — идут на третьем месте в чемпионате Фото: © instagram/spursofficial

"Тоттенхэм" — единственный из участников полуфиналов ЛЧ, который никогда не выигрывал главный европейский футбольный трофей. Более того, лондонцы даже никогда не играли в решающем матче. Всё, чем могут похвастаться "шпоры", — это две победы в чемпионате Англии и столько же выигрышей Кубка УЕФА — второго по значимости европейского трофея, который сейчас называется Лига Европы.

Так кто же настоящий чемпион?

Статистика говорит о том, что самый чемпионский чемпион среди участников полуфиналов ЛЧ — это "Барселона". Да, "Ливерпуль" столько же раз выигрывал "ушастый" трофей (по пять), столько же раз был в финале (по три), но побед в национальном первенстве у "Барсы" больше.

А "Тоттенхэм", в свою очередь, — самый нечемпионский чемпион, ведь побед в ЛЧ в его активе пока нет.

Что касается игроков, которые выигрывали главный европейский футбольный трофей, то их в нынешнем розыгрыше всего десять — и все из "Барселоны". Немудрено, ведь каталонцы в XXI веке четырежды выигрывали ЛЧ, а потому в их составе ещё достаточно футболистов, которые поднимали трофей над головой, и даже не один раз.

Лионель Месси (2006, 2009, 2011, 2015) Жерар Пике (2008, 2009, 2011, 2015) Серхио Бускетс (2009, 2011, 2015) Серджи Роберто (2011, 2015) Жорди Альба (2015) Томас Вермален (2015) Иван Ракитич (2015) Рафинья (2015) Луис Суарес (2015) Марк-Андре тер Стеген (2015)

А вот на все три оставшиеся команды нет ни одного (!) победителя ЛЧ. Так что мотивация у игроков "Ливерпуля", "Аякса" и "Тоттенхэма" будет запредельной.

Лига чемпионов, полуфинал.

Первые матчи.

"Тоттенхэм" — "Аякс", 30 апреля (сегодня), 22:00.

"Барселона" — "Ливерпуль", 1 мая (завтра), 22:00.