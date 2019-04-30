Сколько в Лиге чемпионов настоящих чемпионов?

"Барселона", Испания
- Побед в Лиге чемпионов — 5
- Попали в эту ЛЧ — с первого места в Ла Лиге
- В этом сезоне — досрочно выиграли чемпионат
Фото: © instagram/fcbarcelona/
В том, что "Барселона" — прирождённый чемпион, вряд ли кто-то сомневается. Каталонцы 26 раз выигрывали национальное первенство и пять раз побеждали в Лиге чемпионов. Достижения весомые, и единственное, что может печалить "Барсу", так это тот факт, что у "Реала" побед больше и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов. Пора догонять.
"Ливерпуль", Англия
- Побед в Лиге чемпионов — 5
- Попали в эту ЛЧ — с четвёртого места в АПЛ
- В этом сезоне — борются за первое место
Фото: © instagram/liverpoolfc
"Ливерпуль" — клуб с богатой историей, в Лиге чемпионов — самый успешный из английских. Если в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" опередил мерсисайдцев по количеству титулов, то пять побед "Ливерпуля" в ЛЧ — пока недостижимая высота. В прошлом году подопечные Юргена Клоппа остановились в шаге от шестого трофея, в этом году они делают новый заход, и прошлогоднего обидчика в турнире уже нет.
"Аякс", Нидерланды
- Побед в Лиге чемпионов — 4
- Попали в эту ЛЧ — со второго места в Эредивизи
- В этом сезоне — борются за победу в чемпионате
Фото: © instagram/afcajax
Несмотря на то что нынешний "Аякс" — очень молодая команда, сам клуб не раз покорял Европу. Амстердамцы трижды подряд выигрывали главный футбольный трофей Старого Света в 70-е, а затем добавили ещё одну победу в 90-е. В XXI веке "Аякс" до финала ещё не добирался, и нынешний розыгрыш ЛЧ — отличный шанс написать новую историю.
"Тоттенхэм", Англия
- Побед в Лиге чемпионов — 0
- Попали в эту ЛЧ — с третьего места в АПЛ
- В этом сезоне — идут на третьем месте в чемпионате
Фото: © instagram/spursofficial
"Тоттенхэм" — единственный из участников полуфиналов ЛЧ, который никогда не выигрывал главный европейский футбольный трофей. Более того, лондонцы даже никогда не играли в решающем матче. Всё, чем могут похвастаться "шпоры", — это две победы в чемпионате Англии и столько же выигрышей Кубка УЕФА — второго по значимости европейского трофея, который сейчас называется Лига Европы.
Так кто же настоящий чемпион?
Статистика говорит о том, что самый чемпионский чемпион среди участников полуфиналов ЛЧ — это "Барселона". Да, "Ливерпуль" столько же раз выигрывал "ушастый" трофей (по пять), столько же раз был в финале (по три), но побед в национальном первенстве у "Барсы" больше.
А "Тоттенхэм", в свою очередь, — самый нечемпионский чемпион, ведь побед в ЛЧ в его активе пока нет.
Что касается игроков, которые выигрывали главный европейский футбольный трофей, то их в нынешнем розыгрыше всего десять — и все из "Барселоны". Немудрено, ведь каталонцы в XXI веке четырежды выигрывали ЛЧ, а потому в их составе ещё достаточно футболистов, которые поднимали трофей над головой, и даже не один раз.
- Лионель Месси (2006, 2009, 2011, 2015)
- Жерар Пике (2008, 2009, 2011, 2015)
- Серхио Бускетс (2009, 2011, 2015)
- Серджи Роберто (2011, 2015)
- Жорди Альба (2015)
- Томас Вермален (2015)
- Иван Ракитич (2015)
- Рафинья (2015)
- Луис Суарес (2015)
- Марк-Андре тер Стеген (2015)
А вот на все три оставшиеся команды нет ни одного (!) победителя ЛЧ. Так что мотивация у игроков "Ливерпуля", "Аякса" и "Тоттенхэма" будет запредельной.
Лига чемпионов, полуфинал.
Первые матчи.
"Тоттенхэм" — "Аякс", 30 апреля (сегодня), 22:00.
"Барселона" — "Ливерпуль", 1 мая (завтра), 22:00.
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