Овечкин, Кучеров, Малкин — главная ударная сила сборной России на ЧМ в Словакии

С 1 по 5 мая сборная России по хоккею примет участие в заключительном этапе евротура. Чешские хоккейные игры станут последней репетицией перед главным хоккейным событием года — чемпионатом мира, который стартует 10 мая в Словакии.

Это мировое первенство обещает быть очень интересным для российских болельщиков. По именам состав сборной России выглядит впечатляюще. Целый десант лучших отечественных игроков из НХЛ пополнил ряды национальной команды благодаря вылету своих клубов в первом раунде Кубка Стэнли. Поклонники хоккея на этом чемпионате мира смогут насладиться игрой капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, лучшего бомбардира регулярного чемпионата Никиты Кучерова и лидера "Питтсбурга" Евгения Малкина. Состав ещё только формируется, но уже точно можно сказать, что на бумаге по именам наша команда выглядит одним из явных фаворитов турнира. Главному тренеру сборной Илье Воробьёву со своим штабом придётся изрядно поломать голову, как всю эту хоккейную силу правильно использовать.

Главный вопрос, который мучает болельщиков и специалистов: в каком состоянии прибудут энхаэловцы в сборную? Не секрет, что лидер "Тампы" Никита Кучеров был крайне разочарован и сильно переживал ранний вылет своей команды из борьбы за Кубок Стэнли. У Овечкина, Кузнецова и Орлова были другие планы на май, но "Каролина" их изменила, отправив "Вашингтон" в отпуск. Евгений Малкин, как и весь "Питтсбург", не может занести себе в актив минувший сезон. Интересно будет понаблюдать на этом чемпионате за форвардом "Лос-Анджелеса" Ильёй Ковальчуком. У российского нападающего "королей" сезон получился, мягко говоря, не самым удачным. Но Илья может его скрасить хорошим выступлением на мировом первенстве. Все эти парни планировали биться за Кубок Стэнли, но едут в Словакию.

Понятно, что при таком количестве освободившихся хоккеистов не всем найдётся место в составе. Несколько игроков по решению тренерского штаба покинули расположение сборной России. Артём Сергеев, Егор Яковлев, Павел Красковский, Анатолий Голышев и Владимир Ткачёв не сыграют на этом чемпионате мира.

На данный момент состав сборной России выглядит следующим образом.

Вратари: Андрей Василевский ("Тампа"), Александр Георгиев ("Рейнджерс"), Илья Сорокин (ЦСКА).

Защитники: Михаил Сергачёв ("Тампа"), Илья Любушкин ("Аризона"), Никита Нестеров, Артём Блажиевский (оба ЦСКА), Динар Хафизуллин, Артём Зуб (оба СКА), Богдан Киселевич ("Виннипег"), Дмитрий Орлов ("Вашингтон"), Александр Елесин ("Локомотив").

Нападающие: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов (оба "Вашингтон"), Евгений Малкин ("Питтсбург"), Никита Кучеров ("Тампа"), Артём Анисимов ("Чикаго"), Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Иван Телегин (все ЦСКА), Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес"), Сергей Плотников, Александр Барабанов (оба СКА), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев"), Илья Михеев ("Авангард"), Евгений Дадонов ("Флорида"), Никита Гусев ("Вегас").

А что у соперников?

Состав национальной команды и вправду выглядит мощно, однако и соперники россиян едут в Словакию за победой. Американцы, канадцы, шведы — все они собрали под свои знамёна хоккеистов, способных побороться за самые высокие места. У США лидером атаки будет форвард "Чикаго" Патрик Кейн, у "кленовых листьев" обращает на себя внимание присутствие в команде нападающего "Торонто" Джона Тавареса, а шведы могут рассчитывать на опытнейшего голкипера "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрика Лундквиста.

Российским хоккеистам точно не будет просто. Возможно, составы у прямых конкурентов не самые звёздные, но они вполне боеспособные. Да и выбор среди претендентов на место в составе у тех же шведов или канадцев в последнее время куда шире, чем у России. Практически любого хоккеиста, отказавшегося по каким-либо причинам играть за сборную, они легко могут заменить другим игроком.

Чемпионат мира в Словакии пройдёт с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России сыграет в группе В. Соперниками россиян на предварительном этапе будут Швеция, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия, Италия.

В новейшей истории сборная России пять раз становилась чемпионом мира. Последнее золото россияне выиграли в 2014 году в Минске.