Трём футбольным фанатам запретили посещать матчи РПЛ в течение года

После матча "Краснодар" — ЦСКА трём болельщикам запретили посещать игры Российской премьер-лиги.
— Во время матча "Краснодар" — ЦСКА были использованы пиротехнические изделия и были задержаны три нарушителя. Двое из них оказались из Краснодарского края, а один — из Московской области. Все трое получили два дня административного ареста, а также год запрета на посещение матчей, — приводит слова заместителя директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александра Сафонова ТАСС.
Напомним, что "Краснодар" победил ЦСКА со счётом 2:0.
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