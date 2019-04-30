Трём футбольным фанатам запретили посещать матчи РПЛ в течение года

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Трём футбольным фанатам запретили посещать матчи РПЛ в течение года

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Фото: © РИА "Новости" / Александр Вильф 

Об этом сообщил заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов.

После матча "Краснодар" — ЦСКА трём болельщикам запретили посещать игры Российской премьер-лиги.

Во время матча "Краснодар" — ЦСКА были использованы пиротехнические изделия и были задержаны три нарушителя. Двое из них оказались из Краснодарского края, а один — из Московской области. Все трое получили два дня административного ареста, а также год запрета на посещение матчей, — приводит слова заместителя директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александра Сафонова ТАСС.

Напомним, что "Краснодар" победил ЦСКА со счётом 2:0.

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