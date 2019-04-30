Фигуристка Трусова примерит образ Дейенерис из "Игры престолов"

Читайте также

Фигуристка Трусова примерит образ Дейенерис из "Игры престолов"

7

Коллаж: © L!FE. Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид/Instagram/gameofthrones

Спортсменка будет перевоплощаться в героиню сериала во время исполнения произвольной программы.

Пока в фигурном катании идёт межсезонье, спортсмены радуют фанатов новостями о программах, которые они будут исполнять в грядущем сезоне. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в своём инстаграме сообщила, что в сезоне-2019/2020 будет перевоплощаться в героиню фэнтезийного сериала "Игра престолов".

Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях четверные лутц и тулуп. Ученица Этери Тутберидзе вошла в историю на юниорских соревнованиях в прошедшем сезоне. В новом она уже будет выступать на взрослом уровне.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×