Фигуристка Трусова примерит образ Дейенерис из "Игры престолов"

Спортсменка будет перевоплощаться в героиню сериала во время исполнения произвольной программы.

Пока в фигурном катании идёт межсезонье, спортсмены радуют фанатов новостями о программах, которые они будут исполнять в грядущем сезоне. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова в своём инстаграме сообщила, что в сезоне-2019/2020 будет перевоплощаться в героиню фэнтезийного сериала "Игра престолов".

Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях четверные лутц и тулуп. Ученица Этери Тутберидзе вошла в историю на юниорских соревнованиях в прошедшем сезоне. В новом она уже будет выступать на взрослом уровне.