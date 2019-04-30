Отец Нурмагомедова считает, что Макгрегор не заслуживает реванша с Хабибом

Отец и тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап высказался о реванше своего сына с Конором Макгрегором.

— Реванш? Если Конор одержит победу над парой достойных человек, почему бы нет. Макгрегор с 2016 года ничего не выигрывает. Да и он сам сдался. Если бы был близкий бой, было бы одно дело. Теперь он должен молчать и двигаться дальше. Ему бы пройти Джастина Гейджи или Ислама Махачева, например, — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что Хабиб победил Конора удушающим приёмом на турнире UFC 229, состоявшемся в октябре 2018 года.