Ковальчук будет капитаном сборной России на этапе Еврохоккейтура в Чехии

Ассистентами капитана назначены Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сергей Плотников.

Перед чемпионатом мира, который состоится в Словакии в мае, сборной России по хоккею предстоит проверить свои силы на заключительном этапе Евротура. Состав на чешские игры уже определён, теперь федерация сообщила, кто назначен капитаном команды, а кто — его помощниками.

⚡️ Илья Ковальчук – капитан национальной сборной России. Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сергей Плотников – ассистенты — Хоккей России (@russiahockey) 30 апреля 2019 г.

Ковальчук последний раз был капитаном сборной России в 2015 году на чемпионате мира.

Соперниками сборной России на этапе Еврохоккейтура станут команды Швеции, Финляндии и Чехии. Матчи состоятся первого, четвёртого и пятого мая.

Овечкин, Кучеров, Малкин — главная ударная сила сборной России на ЧМ в Словакии