Ковальчук будет капитаном сборной России на этапе Еврохоккейтура в Чехии

Перед чемпионатом мира, который состоится в Словакии в мае, сборной России по хоккею предстоит проверить свои силы на заключительном этапе Евротура. Состав на чешские игры уже определён, теперь федерация сообщила, кто назначен капитаном команды, а кто — его помощниками.
⚡️ Илья Ковальчук – капитан национальной сборной России. Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сергей Плотников – ассистенты— Хоккей России (@russiahockey) 30 апреля 2019 г.
Ковальчук последний раз был капитаном сборной России в 2015 году на чемпионате мира.
Соперниками сборной России на этапе Еврохоккейтура станут команды Швеции, Финляндии и Чехии. Матчи состоятся первого, четвёртого и пятого мая.
Овечкин, Кучеров, Малкин — главная ударная сила сборной России на ЧМ в Словакии
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