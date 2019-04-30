Ковальчук будет капитаном сборной России на этапе Еврохоккейтура в Чехии

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Ковальчук будет капитаном сборной России на этапе Еврохоккейтура в Чехии

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Фото © РИА Новости / Алексей Филиппов

Ассистентами капитана назначены Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сергей Плотников.

Перед чемпионатом мира, который состоится в Словакии в мае, сборной России по хоккею предстоит проверить свои силы на заключительном этапе Евротура. Состав на чешские игры уже определён, теперь федерация сообщила, кто назначен капитаном команды, а кто — его помощниками.

Ковальчук последний раз был капитаном сборной России в 2015 году на чемпионате мира.

Соперниками сборной России на этапе Еврохоккейтура станут команды Швеции, Финляндии и Чехии. Матчи состоятся первого, четвёртого и пятого мая.

Овечкин, Кучеров, Малкин — главная ударная сила сборной России на ЧМ в Словакии

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