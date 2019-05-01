"Аякс" на выезде победил "Тоттенхэм" в первом полуфинале Лиги чемпионов

Футболистам амстердамского клуба удалось достаточно быстро выполнить главную задачу — забить гостевой гол.

В Лиге чемпионов стартовали полуфинальные противостояния, и первыми в бой вступили самые неожиданные участники этой стадии турнира: "Тоттенхэм" и "Аякс". Несмотря на то что игра проходила в Лондоне, начало поединка осталось за амстердамцами. Уже на 15-й минуте они буквально разрезали оборону соперника и Донни ван де Бек оказался совершенно один перед воротами. Чемпион мира Уго Льорис был бессилен в такой ситуации.

Всё оставшееся время "Тоттенхэм" отчаянно пытался отыграться, но без главных бомбардиров Кейна и Сона сделать этого так и не смог. "Аякс" же бережно оборонял удобный для себя счёт, добившись нужного результата.

Лига чемпионов, 1/2 финала.

Первый матч.

"Тоттенхэм" — "Аякс" — 0:1.

Гол: Донни ван де Бек 15' (0:1).

Сколько в Лиге чемпионов настоящих чемпионов?