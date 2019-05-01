Бобровский стал первой звездой матча с "Бостоном"

36 сейвов Сергея Бобровского помогли "Коламбусу" победить "Бостон" и выйти вперёд в серии.

"Коламбус Блю Джекетс" на домашней арене со счётом 2:1 победил "Бостон Брюинз" в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Первой звездой матча признан российский голкипер "мундиров" Сергей Бобровский, отразивший 36 бросков из 37. У "Коламбуса" по разу отличились Бун Дженнер и Мэтт Дюшен. Единственную шайбу у "Бостона" забросил Джейк Дебраск. "Коламбус" вышел вперёд в серии — 2-1.

"Сан-Хосе Шаркс" на выезде благодаря хет-трику Логана Кутюра переиграл "Колорадо Эвеланш" — 4:2. Также у "акул" шайбой отметился Тимо Майер. "Лавины" сумели ответить двумя голами Натана Маккиннона и Мэтта Ньето. "Сан-Хосе" повёл в серии — 2-1.

Кубок Стэнли. 1/4 финала

"Коламбус" — "Бостон" — 2:1 (в серии 2-1)

"Колорадо" — "Сан-Хосе" — 2:4 (в серии 1-2)