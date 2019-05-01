Квартальнов возглавил казанский "Ак Барс"

Соглашение с экс-тренером "Локомотива" будет подписано по схеме "1+1" — с возможностью автоматического продления договора.

Казанский "Ак Барс" определился с кандидатурой на пост главного тренера команды. Им станет 53-летний Дмитрий Квартальнов, информирует официальный сайт клуба. Контракт со специалистом будет подписан по схеме "1+1". Он также включает в себя опцию автоматического продления договора по результатам сезона 2019/20.

Дмитрий Квартальнов – главный тренер «Ак Барса»! ⚡️

Соглашение будет подписано по схеме «1+1» – с возможностью автоматического продления договора по итогам сезона 2019/20 👉 https://t.co/cUm7Li2zgx



С возвращением в Казань! pic.twitter.com/yDVug4LDTb — ХК Ак Барс (@hcakbars) 1 мая 2019 г.

Квартальнов в качестве главного тренера работал с "Северсталью", "Сибирью", ЦСКА и "Локомотивом". С армейцами специалист выходил в финал Кубка Гагарина, в котором в семи матчах уступил магнитогорскому "Металлургу". В минувшем сезоне под руководством Квартального ярославский "Локомотив" преодолел первый раунд плей-офф, а в четвертьфинале Кубка Гагарина уступил питерскому СКА.

— О предложении из Казани я не размышлял долго, таких вариантов в карьере не бывает много. Я очень рад вернуться в Казань уже в качестве главного тренера и счастлив, что руководители республики и клуба вместе с болельщиками доверили мне возглавить такую великую команду. В небольшой истории КХЛ у "Ак Барса" уже три Кубка Гагарина, это выдающийся результат. Ответственность будет колоссальная, но мы с тренерским штабом готовы к любым вызовам, понимаем, какие сложные задачи нам предстоит решить, цели клуба всем понятны, — приводит слова Квартального официальный сайт команды.