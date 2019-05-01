Сборная России проиграла Швеции в матче Еврохоккейтура

Подопечные Ильи Воробьёва в первом матче чешского этапа Еврохоккейтура со счётом 4:6 уступили действующему чемпиону мира — сборной Швеции.

Игра носила статус "вынесенной" и прошла в Швеции. Начало встречи осталось за шведами, результатом чего стала шайба Йоакима Нюгорда, заброшенная на третьей минуте матча. К середине первого периода россияне выровняли игру и имели несколько верных моментов счёт сравнять. Удалось это сделать подопечным Ильи Воробьёва за две минуты до перерыва: Никита Гусев выдал пас из угла площадки на Александра Елесина, и тот мощно бросил в девятку шведских ворот — 1:1!

В самом начале второго периода Евгений Малкин за удар соперника клюшкой получил двойной малый штраф. Шведы быстро реализовали лишнего игрока: Луи Эрикссон в борьбе с Артёмом Блажиевским на пятаке удачно подставил клюшку под передачу Петтерссона — 2:1. Спустя три минуты нападающий сборной Швеции Маркус Крюгер оказался расторопнее всех у ворот Василевского, упрочив преимущество "тре крунур" — 3:1.

Россияне ответили голом Сергея Андронова в середине периода. Капитан ЦСКА первым успел на добивание после броска Никиты Гусева — 3:2.

За три минуты до второго перерыва сборная России осталась втроём. За задержку клюшкой соперника и выброс шайбы за пределы площадки по две минуты получили Динар Хафизуллин с Михаилом Григоренко. Шведы мастерски разыграли двойное большинство — отличился Оскар Линдблум — 4:2.

На пятой минуте третьего периода россияне вновь заработали удаление. Евгений Малкин во второй раз в матче присел на скамейку штрафников за удар соперника клюшкой, и Луи Эрикссон реализовал третье большинство шведов, попутно оформив дубль в матче, — 5:2.

Российские хоккеисты не собирались сдаваться и искали возможности для взятия ворот Якоба Маркстрёма. Михаилу Григоренко в середине периода удалось сократить отставание в счёте, подставив клюшку под бросок Никиты Нестерова, — 5:3. Под занавес игры команды обменялись заброшенными шайбами. Марио Кемпе отличился у хозяев площадки, а у россиян — Никита Кучеров — 6:4 — Швеция одерживает победу.

Евротур. Чешские хоккейные игры

Швеция — Россия — 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)