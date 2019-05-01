"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в ЛЧ благодаря дублю Месси

"Барселона" одержала победу над "Ливерпулем" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с разгромным счётом — 3:0. Автором первого гола стал Луис Суарес, который забил с передачи Жорди Альбы. Во втором тайме дубль оформил Лионель Месси. В первом случае ему ассистировал Суарес, а затем аргентинец пробил со штрафного точно в девятку.
Команда Юргена Клоппа неплохо провела матч и имела отличные моменты, однако реализовать их не смогла. Судья зафиксировал победу каталонцев на "Камп Ноу" — 3:0.
Ответный матч состоится 7 мая в Англии.
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Лига чемпионов. 1/2 финала.
1-й матч.
"Барселона" — "Ливерпуль" — 3:0.
Голы: Суарес 26' (1:0), Месси 75' (2:0), Месси 82' (3:0).
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