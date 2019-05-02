Шайба Тарасенко не помогла "Сент-Луису" в матче с "Далласом"

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Шайба Тарасенко не помогла "Сент-Луису" в матче с "Далласом"

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В четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли "Даллас Старз" благодаря двум результативным передачам Александра Радулова на домашнем льду со счётом 4:2 переиграл "Сент-Луис Блюз".

Владимир Тарасенко открыл счёт в матче, реализовав в первом периоде большинство "Сент-Луиса", — 0:1.

Вскоре Джейсон Дикинсон счёт сравнял, а Джейсон Спецца с передачи Радулова вывел "Даллас" вперёд — 2:1. Во втором периоде голы Клингберга и Хинца упрочили лидерство "звёзд". "Сент-Луису" в третьем отрезке игры усилиями Роберта Томаса удалось отыграть одну шайбу — 4:2. Счёт в серии стал равным — 2-2.

"Каролина Харрикейнз" одержала третью победу в серии над "Нью-Йорк Айлендерс", дома разгромив "островитян", — 5:2.

Дублем у хозяев площадки отметился Теуво Терявяйнен. По шайбе забросили Фолк, Уильямс и Ахо. У гостей отличились Девон с Бейли. "Каролина" упрочила лидерство в серии — 3-0 — и уже в следующем матче может оформить выход в полуфинал турнира.

Кубок Стэнли. 1/4 финала

  • "Даллас Старз" — "Сент-Луис Блюз" — 4:2 (в серии 2-2)
  • "Каролина Харрикейнз" — "Нью-Йорк Айлендерс" — 5:2 (в серии 3-0)

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