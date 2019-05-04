Шайба Свечникова помогла "Каролине" выйти в полуфинал Кубка Стэнли

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Шайба Свечникова помогла "Каролине" выйти в полуфинал Кубка Стэнли

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В четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли "Каролина Харрикейнз" со счётом 5:2 одержала победу над "Нью-Йорк Айлендерс".

В составе победителей голом ометился российский нападающий Андрей Свечников, отличившийся в третьем периоде.

Также за "Ураганов" по шайбе забросили Себастьян Ахо, ТеувоТерявяйнен, Грег Маккегг и Джастин Уильямс. У "островитян" по голу на свой счёт записали Мэтью Барзала с Броком Нельсоном.

Таким образом "Каролина" одержала четвёртую победу в серии (4-0) и стала первым полуфиналистом Кубка Стэнли.

"Даллас" Старз" в выездном матче со счетом 2:1 взял верх над "Сент-Луис Блюз" и вышел вперёд в серии — 3-2. В первом периоде Джейсон Спецца вывел "звёзд" вперёд. Во втором отрезке игры Эса Линделль с передачи Александра Радулова увеличил преимущество "Далласа".

Единственную шайбу у "блюзменов" в середине третьего периода забросил Джаден Шварц.

Кубок Стэнли. 1/4 финала

  • "Каролина Харрикейнз" — "Нью-Йорк Айлендерс" — 5:2 (в серии 4-0)
  • "Сент-Луис Блюз" — "Даллас Старз" — 1:2 (в серии 2-3)

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