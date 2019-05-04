Шайба Свечникова помогла "Каролине" выйти в полуфинал Кубка Стэнли

В составе победителей голом ометился российский нападающий Андрей Свечников, отличившийся в третьем периоде.
ANDREI SVECHNIKOV SEALS IT UP FOR THE HURRICANES! HOW SWEEP IT IS! #TakeWarning 5 - 1 #Isles— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 4 мая 2019 г.
(CAR Wins Series 4-0) pic.twitter.com/Tp4CH97wI8
Также за "Ураганов" по шайбе забросили Себастьян Ахо, ТеувоТерявяйнен, Грег Маккегг и Джастин Уильямс. У "островитян" по голу на свой счёт записали Мэтью Барзала с Броком Нельсоном.
Таким образом "Каролина" одержала четвёртую победу в серии (4-0) и стала первым полуфиналистом Кубка Стэнли.
"Даллас" Старз" в выездном матче со счетом 2:1 взял верх над "Сент-Луис Блюз" и вышел вперёд в серии — 3-2. В первом периоде Джейсон Спецца вывел "звёзд" вперёд. Во втором отрезке игры Эса Линделль с передачи Александра Радулова увеличил преимущество "Далласа".
ESA LINDELL DOUBLES THE STARS LEAD WITH HIS FIRST PLAYOFF GOAL!#GoStars 2 - 0 #STLBlues— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 4 мая 2019 г.
(Series Tied 2-2) pic.twitter.com/rWtMZAOqtF
Единственную шайбу у "блюзменов" в середине третьего периода забросил Джаден Шварц.
Кубок Стэнли. 1/4 финала
- "Каролина Харрикейнз" — "Нью-Йорк Айлендерс" — 5:2 (в серии 4-0)
- "Сент-Луис Блюз" — "Даллас Старз" — 1:2 (в серии 2-3)
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