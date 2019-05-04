Шикарный удар Фернандо принёс "Спартаку" победу над "Уралом"

Благодаря трём набранным очкам москвичи временно обезопасили своё пятое место в турнирной таблице.

"Спартак" впервые за три последних матча сумел одержать победу в чемпионате России. Москвичи на выезде не без труда одолели екатеринбургский "Урал". Судьбу встречи решил эпизод на 82-й минуте игры, когда бразилец Фернандо шикарным дальним ударом с лёта отправил мяч в ворота соперника.

Фернандо забил за "Спартак" и в прошлом туре, но тогда "Рубин" успел спасти ничью. В этот раз "Уралу" отыграться не удалось.

После победы "Спартак" набрал 43 очка и обезопасил своё пятое место по крайней мере до следующего тура. "Урал" же остался на одиннадцатой строчке, с которой его пока тоже никто не может сбросить.

РПЛ, 27-й тур.

"Урал" — "Спартак" — 0:1.

Гол: Фернандо 82' (0:1).