"Ковбой" против торговца недвижимостью. Чего ждать от турнира UFC в Канаде?

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени в Оттаве (Канада) состоится турнир UFC Fight Night 151. В главном событии вечера фанаты ММА станут свидетелями пятираундового поединка в лёгком весе между топовыми соперниками Дональдом Серроне и Элом Яквинтой.

Любимец американской публики из Колорадо Дональд Серроне (35-11-0) ещё совсем недавно грезил супербоем против Конора Макгрегора. Оба бойца вели довольно многозначную переписку в соцсетях, и казалось, что поединок Ковбоя и Ноториуса неизбежен. Но в случае с ирландцем никогда нельзя быть уверенным ни в чём наверняка… В итоге Конор вновь оказался вовлечён в проблемы с законом, а Дональд стал противником Яквинты.

Серроне — один из опытнейших бойцов UFC, обладающий нокаутирующей мощью и зрелищностью в поединках. 2017 год оказался самым неудачным и тяжёлым в карьере 36-летнего американца. К слову, "Ковбой" проиграл все три боя, пусть и таким звёздам ММА, как Хорхе Масвидалл, Робби Лоулер и Даррен Тилл. В 2018 году Дональд оказался более успешен: победы над Янси Медейросом, Майком Перри и поражение в бою с Леоном Эдвардсом.

В нынешнем году Серроне бился пока лишь раз, завершив поединок против Александра Эрнандеса фирменным хай-киком и добиванием в партере.

Эл Яквинта (14-4-1) получил мировую славу 7 апреля 2018 года, заменив менее чем за сутки до чемпионского боя Тони Фергюсона. Американец с итальянскими корнями не стушевался перед Хабибом Нурмагомедовым, продемонстрировав с непобеждённым соперником характер и боевой дух. Эл провёл в клетке с Орлом все пять раундов, что уже стало само по себе высоким достижением. Спустя время Яквинта признаёт, что, имей он возможность подготовиться к бою с Хабибом, он, несомненно, одержал бы победу…

В следующем выступлении Эл нанёс поражение топовому легковесу Кевину Ли, и не исключено, что в случае победы над Серроне торговец недвижимостью потребует от руководства UFC повторного чемпионского шанса…

Фаворитом этой встречи можно назвать Дональда Серроне, способного завершить поединок в любой момент. Яквинта не имеет такого козыря, но достаточно силён ментально…