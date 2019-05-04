Овечкин с Кузнецовым не помогли. Россия проиграла второй матч на Еврохоккейтуре

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Овечкин с Кузнецовым не помогли. Россия проиграла второй матч на Еврохоккейтуре

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Фото: © twitter/Хоккей России

Сборная России во втором матче чешского этапа Еврохоккейтура со счётом 1:3 уступила Финляндии.

Финны в каждом периоде забросили по одной шайбе, во всех трёх случаях реализовав большинство, — отличились Харри Песонен, Микко Лехтонен и Каски Оливер. Александр Овечкин на последней минуте матча в большинстве сумел отыграть одну шайбу — 1:3.

Сборная России потерпела второе поражение на турнире. В первой игре подопечные Ильи Воробьёва проиграли шведам — 4:6.

Заключительный матч на Чешских хоккейных играх сборная России сыграет 5 мая. Соперником россиян будут хозяева турнира — чехи.

Евротур. Чешские хоккейные игры

Россия — Финляндия — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

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