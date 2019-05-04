Овечкин с Кузнецовым не помогли. Россия проиграла второй матч на Еврохоккейтуре

Финны в каждом периоде забросили по одной шайбе, во всех трёх случаях реализовав большинство, — отличились Харри Песонен, Микко Лехтонен и Каски Оливер. Александр Овечкин на последней минуте матча в большинстве сумел отыграть одну шайбу — 1:3.
Тут👇всё важное о первом периоде #RUSFIN #RedMachine pic.twitter.com/aYHgeFUf3r— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2019 г.
Сборная России потерпела второе поражение на турнире. В первой игре подопечные Ильи Воробьёва проиграли шведам — 4:6.
Заключительный матч на Чешских хоккейных играх сборная России сыграет 5 мая. Соперником россиян будут хозяева турнира — чехи.
Евротур. Чешские хоккейные игры
Россия — Финляндия — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
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