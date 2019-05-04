"Зенит" сыграл вничью с "Ахматом" и приблизился к чемпионству

Чемпионская гонка в РПЛ может закончиться уже сегодня. Однако "Зенит" мог отсрочить оформление чемпионского титула, если бы проиграл "Ахмату" на выезде. Собственно, игра в Грозном долго к этому и катилась после гола Исмаэла Силвы.
Однако команда Сергея Семака нашла в себе силы отыграться уже в самой концовке поединка.
Матч завершился со счётом 1:1, а это значит, что "Зенит" набрал одно очко и сохранил шансы стать чемпионом уже сегодня. Это случится, если тульский "Арсенал" у себя дома сумеет добыть победу над московским "Локомотивом".
РПЛ, 27-й тур.
"Ахмат" — "Зенит" — 1:1.
Голы: Исмаэл 55' (1:0), Дриусси 87' (1:1).
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