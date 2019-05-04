"Зенит" досрочно стал чемпионом России

За три тура до конца чемпионата России сезона 2018/2019 стало известно имя чемпиона. Титул впервые с 2015 года забрал себе питерский "Зенит". Команда Сергея Семака в этом туре сыграла вничью с грозненским "Ахматом", но даже одного набранного очка ей хватило, чтобы оформить досрочное чемпионство. Помог исход матча "Арсенал" — "Локомотив".
Тульская команда у себя дома уверенно победила действующего чемпиона России — московский "Локомотив". Счёт открыл спартаковец Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за "Арсенал".
А второй мяч оказался на счету Луки Джорджевича — ещё одного временного игрока тульской команды, права на которого как раз принадлежат "Зениту".
В итоге "Арсенал" победил, а "Локомотив" потерял все шансы догнать "Зенит" в турнирной таблице. Математически железнодорожники смогут сравняться с питерцами по очкам, но у сине-бело-голубых преимущество по личным встречам. То же самое касается и "Краснодара".
"Зенит" — чемпион России сезона 2018/2019. Это шестая победа для клуба из Санкт-Петербурга в чемпионатах страны. Последний титул "Зенит" оформлял в 2015 году.
РПЛ, 27-й тур.
"Арсенал" — "Локомотив" — 2:0.
Голы: Бакаев 24' (1:0), Джорджевич 59' (2:0).
- Популярные
- По времени