Семак первым стал чемпионом России как игрок и как тренер

"Зенит" досрочно стал чемпионом России сезона-2018/19. Это первый трофей Сергея Семака в тренерской карьере. Ранее он вывел скромную "Уфу" в еврокубки, но побед в турнирах не одерживал.
🥇 Сергей Семак – первый, кто стал чемпионом России и как игрок, и как тренер! #РПЛ #Зенит #Семак pic.twitter.com/nYb5MjYvTI— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 4 мая 2019 г.
Таким образом, Семак оформил уникальное достижение: первым выиграл чемпионат России по футболу в двух амплуа — и как игрок, и как главный тренер. Во времена футбольной карьеры Семак пять раз становился чемпионом России: один раз — в составе ЦСКА и по два раза — с "Рубином" и "Зенитом". Кроме того, Семак выигрывал российский чемпионат, будучи ассистентом главного тренера, в 2015 году, находясь в штабе португальца Андре Виллаш-Боаша.
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