Семак первым стал чемпионом России как игрок и как тренер

Чемпионство с "Зенитом" стало первым серьёзным достижением Семака в новом амплуа.

"Зенит" досрочно стал чемпионом России сезона-2018/19. Это первый трофей Сергея Семака в тренерской карьере. Ранее он вывел скромную "Уфу" в еврокубки, но побед в турнирах не одерживал.

Таким образом, Семак оформил уникальное достижение: первым выиграл чемпионат России по футболу в двух амплуа — и как игрок, и как главный тренер. Во времена футбольной карьеры Семак пять раз становился чемпионом России: один раз — в составе ЦСКА и по два раза — с "Рубином" и "Зенитом". Кроме того, Семак выигрывал российский чемпионат, будучи ассистентом главного тренера, в 2015 году, находясь в штабе португальца Андре Виллаш-Боаша.

"Зенит" досрочно стал чемпионом России