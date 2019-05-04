В Петербурге зажгли Ростральные колонны в честь чемпионства "Зенита"

Команда до сих пор находится в пути — летит на самолёте из столицы Чеченской Республики.

Несмотря на то что "Зенит" ещё не вернулся в Санкт-Петербург из Грозного, чемпионство команды уже отмечают в городе на Неве. В частности, в Северной столице зажгли Ростральные колонны — знаменитые архитектурные сооружения на Стрелке Васильевского острова.

Обычно Ростральные колонны зажигают по особым случаям, например на День города. Последний раз это происходило в январе по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда.

"Зенит" досрочно стал чемпионом России