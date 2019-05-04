В Петербурге зажгли Ростральные колонны в честь чемпионства "Зенита"

Несмотря на то что "Зенит" ещё не вернулся в Санкт-Петербург из Грозного, чемпионство команды уже отмечают в городе на Неве. В частности, в Северной столице зажгли Ростральные колонны — знаменитые архитектурные сооружения на Стрелке Васильевского острова.
Ростральные колонны зажжены в честь чемпионства «Зенита»!#ВКаждомИзНас pic.twitter.com/BqHH53D2fT— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 мая 2019 г.
Обычно Ростральные колонны зажигают по особым случаям, например на День города. Последний раз это происходило в январе по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда.
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