Александр Шлеменко показал, что значит дух

Российские средневесы Александр Шлеменко и Артём Фролов успешно провели поединки на прошедшем 4 мая в Челябинске турнире промоутерской компании RCC. Омский "Шторм" вновь оказался верен своему стилю, устроив в поединке с бразильцем Вискарди Андради валидольное шоу.

Проиграв на стыке 2017 и 2018 года Гегарду Мусаси, Бруно Силве и Анатолию Токову, Александр Шлеменко (58-12-0) перезапустил свою карьеру уже в рамках промоушена RCC. Выиграв у Йонаса Билльштайна в декабре прошлого года, Александр на этот раз вышел на схватку с 35-летним уроженцем Сан-Пауло Вискарди Андради (20-8-0). Бразилец с корявой техникой знаком российской публике в первую очередь благодаря победе над Гасаном Умалатовым на турнире UFC в 2015 году.

Противники, минуя разведку, ринулись друг на друга, стараясь решить исход боя уже в первом раунде. Было заметно, насколько сильно российский боец вкладывается в каждый удар, пытаясь вышибать дух Андради из его тела… В одном из эпизодов Шлеменко решился на удар "вертушкой" ногой, но вместо желаемого эффекта, "Шторм" получил правый боковой в исполнении южноамериканца. Удар потряс Шлеменко, отправив в нокдаун. Омич оказался в состоянии грогги, но каким-то непостижимым образом Александр умудрился "выжить" под градом ударов Вискарди в первом раунде.

Во второй пятиминутке ситуация изменилась коренным образом. Оказалось, бразильский боец просто не готов более чем на один раунд. Его шатало из стороны в сторону, он "съедал" всё что летело со стороны Александра, но продолжал стоять. Аналогичный сценарий повторился и в финальном раунде. Однако всему есть предел. Даже стойкости бразильских забияк. Шлеменко удалось завершить одностороннее избиение техническим нокаутом. "Шторм" в очередной раз оказался на грани провала, но смог продемонстрировать характер, силу воли и боевой дух, которые были конвертированы в очень важную и необходимую победу.

В соглавном выступлении вечера экс-чемпион организации М-1 Global Артём Фролов (12-1-0) встретился в клетке с недавним противником Шлеменко — Йонасом Билльштайном (20-7-1). Немецкий боец на равных провёл первый раунд против 27-летнего краснодарца, продемонстрировав прекрасные навыки ударной техники. Бойцы бились кость в кость, полностью забыв о борьбе и партере. Однако в самом начале второго раунда напряжённый поединок получил неожиданную развязку: повалив соперника, Фролов нанёс Йонасу два точных и быстрых хука, отправивших немецкого спортсмена в глубокий нокаут. Победа над Билльштайном позволила Артёму закрыть единственное в профессиональной карьере поражение, полученное в титульном поединке с бразильцем Бруну Силвой. Интересно, что помимо Фролова Силве проигрывал в России всё тот же Александр Шлеменко, а также Геннадий Ковалёв.