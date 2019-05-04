Дзюба — о чемпионстве "Зенита": Наконец-то этот день настал!

Форвард сине-бело-голубых опубликовал видео в соцсети, в котором поздравил всех с победой.

Нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба не поехал с командой в Грозный на матч с местным "Ахматом" из-за травмы. Поэтому о досрочном чемпионстве он узнал сразу, в отличие от команды, которая находится в самолёте по пути в Санкт-Петербург и не знает исхода матча "Арсенал" — "Локомотив".

Нападающий поделился эмоциями от завоевания первого золота чемпионата страны.

— Да, этот день наконец-то настал! Всех — с чемпионством, — написал Артём на своей странице в соцсети. — До конца ещё не осознал чемпионство. Всю карьеру к этому шёл. Всем спасибо за поддержку в трудные минуты!

Отметим, что благодаря осечке "Локомотива" в матче с тульским "Арсеналом" команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России.