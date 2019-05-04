Как "Зенит" в самолёте узнал о своём чемпионстве — видео

Питерский клуб в этот момент летел из Грозного, где проводил матч с местным "Ахматом".

Футбольный "Зенит" сегодня досрочно стал чемпионом России сезона-2018/19. Правда, момент получился скомканным. Официально недосягаемыми для конкурентов питерцы стали после победы тульского "Арсенала" в матче с "Локомотивом". В это время "Зенит" находится в самолёте: команда возвращается из Грозного после гостевого матча 27-го тура РПЛ с "Ахматом". Именно в воздухе сине-бело-голубые узнали, что выиграли золото чемпионата страны сезона-2018/19.

Узнав о чемпионстве, футболисты, тренеры и другие члены коллектива принялись отмечать достижение прямо на борту. В настоящее время воздушное судно приземляется в аэропорту Пулково, где уже собрались фанаты "Зенита", чтобы встретить команду чемпионов.

"Зенит" досрочно стал чемпионом России