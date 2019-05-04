Толпа фанатов встретила чемпионский "Зенит" в аэропорту Пулково

Весть о досрочном чемпионстве застала питерскую команду в полёте, и только сейчас питерцы оказались дома.

Чемпион России-2018/19 прилетел домой. В Санкт-Петербурге "Зенит" встретила огромная толпа фанатов, собравшихся в аэропорту Пулково. Болельщики начали собираться там за несколько часов до прилёта команды, чтобы вместе отпраздновать чемпионство.

Однако команда начала празднование ещё на борту воздушного судна.

Продолжила в автобусе.

А затем разделила счастливый момент с фанатами.

Как "Зенит" в самолёте узнал о своём чемпионстве — видео

"Зенит" досрочно стал чемпионом России