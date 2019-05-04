Толпа фанатов встретила чемпионский "Зенит" в аэропорту Пулково

Чемпион России-2018/19 прилетел домой. В Санкт-Петербурге "Зенит" встретила огромная толпа фанатов, собравшихся в аэропорту Пулково. Болельщики начали собираться там за несколько часов до прилёта команды, чтобы вместе отпраздновать чемпионство.
Мы ждем! 😉 #ВКаждомИзНас pic.twitter.com/uq4EemVwt1— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 мая 2019 г.
Однако команда начала празднование ещё на борту воздушного судна.
ААААААААААААА! ПРОСТО АААААААААААА!#ВКаждомИзНас pic.twitter.com/Zd8kzuk5fL— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 мая 2019 г.
Продолжила в автобусе.
Мы едем! #ВКаждомИзНас pic.twitter.com/t4oxJ8VOFI— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 мая 2019 г.
А затем разделила счастливый момент с фанатами.
Чемпионы в городе!#ВКаждомИзНас pic.twitter.com/BDp63FtThp— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 мая 2019 г.
Чемпионы #ВКаждомИзНас pic.twitter.com/sWbxJFYKT7— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 мая 2019 г.
Как "Зенит" в самолёте узнал о своём чемпионстве — видео
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