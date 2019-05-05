Серроне в суперпоединке победил экс-претендента на титул чемпиона UFC

Сегодня утром, 5 марта по московскому времени, Дональд Ковбой Серроне закрыл рты скептикам, называвшим 36-летнего американского бойца пенсионером, утратившим свою скорость и силу. В главном событии турнира UFC Fight Night 151 в Канаде Серроне в доминирующем стиле устроил форменное избиение экс-претендента на титул чемпиона Эла Яквинты.

Дональд Серроне (36-11-0) по праву является одним из самых любимых среди фанатов ММА бойцов. Ковбой обладает прекрасной ударной техникой и всегда нацелен на нокаут. 27 из 36 побед уроженца Колорадо одержаны досрочно. К очередному финишу Дональд был близок и в сегодняшнем поединке с Яквинтой, но всё же "добить" риелтора будущему победителю не удалось…

Поединок между топовыми легковесами показал колоссальную разницу в уровне соперников. Ковбой оказался попросту на две головы выше, вытворяя в бою с Элом всё что хотелось. В начальных раундах Яквинта ещё был способен оказывать сопротивление — к примеру, запомнились его "двоечки" с наскока. Но ещё в первом раунде Эл нарвался на болезненное колено при попытке осуществить тейкдаун. В плане ударной техники Серроне действительно выглядел словно сенсей японских боевых искусств на фоне только что пришедшего в его зал новичка. В третьем раунде Эл отлетел в нокдаун, пропустив жёсткий джеб. Спустя мгновение нокдаун повторился, но на этот раз Дональд использовал не кулак, а прямой удар ногой в челюсть. В заключительной части пятираундового поединка Яквинта откровенно "выживал"... Перед самым ударом гонга Ковбой отправил Эла ударом колена в прыжке на настил клетки и обрушил шквал добивающих ударов. Но финальная сирена прозвучала для совмещающего карьеру в UFC с торговлей недвижимостью Яквинты как нельзя вовремя.

Убедительная и яркая победа Дональда Серроне, который, к слову, после боя выразил желание подраться за титул чемпиона UFC или выйти на супербой против Конора Макгрегора. Оба варианта очень интересны зрителям. Поединок с ирландцем гарантирует фанатам "кровавую баню" в стойке, а бой за чемпионство, в случае если Хабиб Нурмагомедов сохранит свой пояс после встречи с Дастином Порье 7 сентября, станет далеко уже не первой попыткой со стороны руководства UFC свести в клетке американского ударника и российского борца. И надо признать, что в этом потенциальном столкновении Ковбой не будет выглядеть суровым андердогом. По крайней мере, его шансы будут котироваться гораздо выше, чем у Дастина Порье… И тем более у избитого им сегодня Эла Яквинты.