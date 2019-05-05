Президент "Зенита" ответил, получит ли Кокорин золотую медаль РПЛ

Президент петербургского "Зенита" Александр Медведев ответил журналистам на вопрос, получит ли золотую медаль чемпионата России Александр Кокорин, который находится в СИЗО.
— Все игроки, которые имеют право на получение медали, получат её, — приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, что "Зенит" оформил досрочное чемпионство благодаря осечке "Локомотива". О том, что они стали чемпионами, футболисты узнали в самолёте во время полёта.
Скандал с Кокориным и триумф Семака. Как "Зенит" стал чемпионом
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