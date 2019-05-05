Панарин в шаге от вылета из Кубка Стэнли, его "Коламбус" проиграл "Бостону"

В пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли "Бостон Брюинз" на родном льду со счётом 4:3 победил "Коламбус Блю Джекетс" и вышел вперёд в серии — 3-2.

У "Бостона" дублем отметился Давид Пастрняк, забросивший победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода.

DAVID PASTRNAK DOES IT LATE FOR THE BRUINS! THE BRUINS COME OUT VICTORIOUS IN GAME 5!#NHLBruins 4 - 3 #CBJ FINAL

(BOS Leads Series 3-2) pic.twitter.com/0r7hJhB6nQ — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 5 мая 2019 г.

По разу у победителей отличились Давид Крейчи и Брэд Маршанд.

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин стал автором результативной передачи. Одноклубник Панарина вратарь Сергей Бобровский отразил 32 броска из 36. Также в этом матче состоялся дебют в НХЛ экс-игрока СКА Владислава Гаврикова. Российский защитник провёл на льду 14 минут.

"Сан-Хосе Шаркс" дома в пятом матче с минимальным преимуществом переиграл "Колорадо Эвеланш" — 2:1. Героем встречи стал Томаш Гертл, забросивший две шайбы: в концовке второго периода нападающий "акул" счёт сравнял, а в третьем отрезке матча принёс победу своей команде.

TOMAS HERTL JAMS HOME THE EVENTUAL GAME WINNER FOR THE SHARKS!#SJSharks 2 - 1 #GoAvsGo FINAL

(SJ Leads Series 3-2) pic.twitter.com/ERA4y8Xxjw — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 5 мая 2019 г.

"Сан-Хосе" повёл в серии — 3-2.

Кубок Стэнли. 1/4 финала

"Бостон Брюинз" — "Коламбус Блю Джекетс" — 4:3 (в серии 3-2)

"Сан-Хосе Шаркс" — "Колорадо Эвеланш" — 2:1 (в серии 3-2)