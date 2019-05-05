Панарин в шаге от вылета из Кубка Стэнли, его "Коламбус" проиграл "Бостону"

У "Бостона" дублем отметился Давид Пастрняк, забросивший победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода.
DAVID PASTRNAK DOES IT LATE FOR THE BRUINS! THE BRUINS COME OUT VICTORIOUS IN GAME 5!#NHLBruins 4 - 3 #CBJ FINAL— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 5 мая 2019 г.
(BOS Leads Series 3-2) pic.twitter.com/0r7hJhB6nQ
По разу у победителей отличились Давид Крейчи и Брэд Маршанд.
Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин стал автором результативной передачи. Одноклубник Панарина вратарь Сергей Бобровский отразил 32 броска из 36. Также в этом матче состоялся дебют в НХЛ экс-игрока СКА Владислава Гаврикова. Российский защитник провёл на льду 14 минут.
"Сан-Хосе Шаркс" дома в пятом матче с минимальным преимуществом переиграл "Колорадо Эвеланш" — 2:1. Героем встречи стал Томаш Гертл, забросивший две шайбы: в концовке второго периода нападающий "акул" счёт сравнял, а в третьем отрезке матча принёс победу своей команде.
TOMAS HERTL JAMS HOME THE EVENTUAL GAME WINNER FOR THE SHARKS!#SJSharks 2 - 1 #GoAvsGo FINAL— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 5 мая 2019 г.
(SJ Leads Series 3-2) pic.twitter.com/ERA4y8Xxjw
"Сан-Хосе" повёл в серии — 3-2.
Кубок Стэнли. 1/4 финала
"Бостон Брюинз" — "Коламбус Блю Джекетс" — 4:3 (в серии 3-2)
"Сан-Хосе Шаркс" — "Колорадо Эвеланш" — 2:1 (в серии 3-2)
- Популярные
- По времени