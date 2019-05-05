5 главных героев "Зенита" в чемпионском сезоне

"Зенит" досрочно стал чемпионом России и вернул себе золотые медали спустя три сезона. Кто главный герой этого триумфа?

Сергей Семак

Сергей Семак давно пользуется уважением в мире футбола. Он порядочный семьянин и отец восьмерых детей. В качестве главного тренера работает всего второй сезон, но уже может похвастаться достижениями. С ним "Уфа" впервые в истории заняла шестое место в чемпионате и пробилась в еврокубки. А теперь его "Зенит" стал обладателем золотых медалей. Согласитесь, это неплохо для 43-летнего специалиста!

Семак, кстати, первый в истории чемпион России в качестве игрока и тренера!

С Семаком раскрылся Магомед Оздоев, вернулся в большой спорт 36-летний Александр Анюков, да что говорить, если при нём даже забивает Заболотный и отдаёт решающий пас!

Чемпионство "Зенита" — в первую очередь заслуга Сергея Богдановича, который наладил атмосферу внутри команды после периода Манчини и создал мощный коллектив.

Артём Дзюба

После чемпионата мира в России, где наша сборная добралась до четвертьфинала, Артём Дзюба стал настоящим любимцем у всех без исключения. Феерия форварда продолжилась после мундиаля, но недолго.

У Дзюбы началась безголевая серия, которая длилась 15 матчей подряд. СМИ нагнетали обстановку, но ни Сергей Семак, ни Станислав Черчесов не переставали верить в Артёма. Он регулярно появлялся в стартовом составе что в клубе, что в сборной. И это принесло свои плоды.

В этом сезоне на его счету восемь голов, а недавно он забил свой сотый мяч в чемпионатах России.

У Артёма был непростой футбольный путь, но теперь он всем всё доказал.

Сердар Азмун

Азмун присоединился к "Зениту" в зимнее трансферное окно. В команду иранец влился очень быстро и стал одним из лидеров. Всего за несколько матчей он забил восемь голов, большинство из которых стали решающими.

Теперь он борется с Фёдором Чаловым из ЦСКА за звание лучшего бомбардира этого сезона. У обоих по 12 голов. Предыдущие четыре мяча Азмун забил, будучи игроком "Рубина".

Сердар выступает в России с 2012 года, но только сейчас стал чемпионом нашей страны. С чем мы его и поздравляем!

Ярослав Ракицкий

Игрок сборной Украины и донецкого "Шахтёра" Ярослав Ракицкий очень рисковал при переезде в Россию, но политическая напряжённость между нашими странами не испугала его. Ракицкий, потеряв место в национальной команде, полностью отдавался на российских полях. Благодаря чему его богатая профессиональная карьера перезапустилась после спада.

Теперь он соревнуется с Месси за звание "короля штрафных" и активно помогает сине-бело-голубым. На его счету три бесподобных по красоте гола.

Помимо футбольных успехов он преуспел и в личной жизни. Недавно его жена Ольга подарила ему сына. Роды проходили в Санкт-Петербурге. Теперь он дважды отец!

Антон Заболотный

Нет-нет, вам не показалось. Мы действительно решили отметить Антона Заболотного, который стал автором золотой передачи в матче с "Ахматом".

Заболотный — главный герой всех футбольных юмористов. Он может конкурировать даже с Неймаром по количеству мемов о нём в социальных сетях. Фанаты "Зенита" даже на матчи приносят баннер "Антошка, давай забей немножко". Всё-таки четыре гола за два сезона — не норма для форварда.

Но может, стоило выслушать столько критики, чтобы отдать золотой пас на Дриусси в матче с "Ахматом"?

Скандал с Кокориным и триумф Семака. Как "Зенит" стал чемпионом

Все победные голы "Зенита" в этом сезоне