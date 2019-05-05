ЦСКА спасся от поражения в дерби с "Динамо"

Московские армейцы сыграли вничью с бело-голубыми со счётом 2:2 в матче 27-го тура чемпионата России.

Яркое дерби сыграли на "ВЭБ-арене" ЦСКА и "Динамо", но победителя выявить не получилось — 2:2. Открыл счёт хавбек красно-синих Яка Бийол на 28-й минуте.

Динамовцы достаточно быстро сравняли счёт благодаря усилиям Мигела Кардозу.

А спустя меньше десяти минут Кирилл Панченко забил в ворота своей бывшей команды, выведя "Динамо" вперёд. Праздновать гол из уважения к ЦСКА форвард не стал.

Во втором тайме ЦСКА и "Динамо" активно обменивались опасными моментами, и в конечном результате армейцы смогли вырвать ничью. Автором решающего гола стал японец Такума Нисимура.

ЦСКА пока остаётся на четвёртой строчке в турнирной таблице с 45 очками. Команда Дмитрия Хохлова располагается около зоны стыковых матчей. У них пока 30 очков.

РПЛ. 27-й тур.

ЦСКА — "Динамо" — 2:2.

Голы: Бийол 28' (1:0), Кардозу 35' (1:1), Панченко 43' (1:2), Нисимура 85' (2:2).