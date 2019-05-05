"Краснодар" и "Ростов" разошлись миром в южном дерби

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"Краснодар" и "Ростов" разошлись миром в южном дерби

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Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Команда Валерия Карпина в концовке второго тайма вырвала ничью у "быков" в матче 27-го тура чемпионата страны.

"Ростов" и "Краснодар" не смогли определить победителя в матче 27-го тура РПЛ и сыграли вничью, обменявшись голами. "Быки" открыли счёт благодаря реализованному пенальти Виктором Классоном.

В самой концовке второго тайма Эльдор Шомуродов забил головой с передачи Романа Ерёменко и подарил "Ростову" одно очко в этом туре.

Ранее вничью закончилось и столичное дерби между ЦСКА и "Динамо".

Команда Мурада Мусаева остаётся на третьем месте с 47 очками. Ростовчане же пока седьмые, и у них ровно на семь очков меньше, чем у "быков".

РПЛ. 27-й тур.

"Ростов" — "Краснодар" — 1:1.

Голы: Классон 25' (0:1, пенальти), Шомуродов 89' (1:1).

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