Сборная России разгромила чехов в последнем матче Еврохоккейтура

Четыре очка Евгения Кузнецова помогли национальной сборной победой завершить Чешские хоккейные игры.

Сборная России в заключительном матче на чешском этапе Еврохоккейтура со счётом 4:1 выиграла у хозяев турнира — сборной Чехии. Счёт на 12-й минуте встречи открыл Кирилл Капризов.

Спустя три минуты чехи усилиями Михала Ржепика сравняли счёт. Во втором периоде Евгений Кузнецов вывел сборную России вперёд, красиво переиграв в дуэли голкипера чехов Якуба Коваржа, — 2:1.

За пять минут до второго перерыва Дмитрий Орлов после великолепной передачи всё того же Кузнецова увеличил преимущество россиян — 3:1.

В третьем периоде за две минуты до финальной сирены форвард "Вашингтон Кэпиталз" оформил дубль, поразив пустые ворота чехов, — 4:1.

Сборная России уверенной победой завершает Еврохоккейтур-2018/19, набрав 22 очка и заняв первое место в итоговой таблице.

Евротур. Чешские хоккейные игры.

Чехия — Россия — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).