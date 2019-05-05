Сборная России разгромила чехов в последнем матче Еврохоккейтура

Сборная России в заключительном матче на чешском этапе Еврохоккейтура со счётом 4:1 выиграла у хозяев турнира — сборной Чехии. Счёт на 12-й минуте встречи открыл Кирилл Капризов.
Ка-при-зов! Ка-при-зов! #CZERUS #RedMachine pic.twitter.com/FGDN4jxf7d— Хоккей России (@russiahockey) 5 мая 2019 г.
Спустя три минуты чехи усилиями Михала Ржепика сравняли счёт. Во втором периоде Евгений Кузнецов вывел сборную России вперёд, красиво переиграв в дуэли голкипера чехов Якуба Коваржа, — 2:1.
Это птица? Это самолёт? Это Евгений Кузнецов! #CZERUS #RedMachine pic.twitter.com/nxoS5uQU3L— Хоккей России (@russiahockey) 5 мая 2019 г.
За пять минут до второго перерыва Дмитрий Орлов после великолепной передачи всё того же Кузнецова увеличил преимущество россиян — 3:1.
Гол Орлова: это кино мы можем смотреть вечно! И вы посмотрите 👀 #CZERUS #RedMachine pic.twitter.com/BLzNX7lnF7— Хоккей России (@russiahockey) 5 мая 2019 г.
В третьем периоде за две минуты до финальной сирены форвард "Вашингтон Кэпиталз" оформил дубль, поразив пустые ворота чехов, — 4:1.
Так просто? Ну да, так просто. Вот он, дубль Кузнецова, любуемся #CZERUS #RedMachine pic.twitter.com/JajDtDmNfd— Хоккей России (@russiahockey) 5 мая 2019 г.
Сборная России уверенной победой завершает Еврохоккейтур-2018/19, набрав 22 очка и заняв первое место в итоговой таблице.
Евротур. Чешские хоккейные игры.
Чехия — Россия — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).
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