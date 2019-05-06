РФС выразил соболезнования родственникам погибших в Шереметьево

Российский футбольный союз в своей социальной сети выразил слова скорби родным погибших в трагедии в Шереметьево.
— Глубоко скорбим и выражаем соболезнования всем родным и близким погибших в ужасной трагедии в Шереметьево. Вечная память, — говорится в сообщении.
Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования всем родным и близким погибших в ужасной трагедии в Шереметьево. Вечная память... pic.twitter.com/VRTmrGOXRd— РФС (@rfsruofficial) 6 мая 2019 г.
Все подробности трагедии читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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