РФС выразил соболезнования родственникам погибших в Шереметьево

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РФС выразил соболезнования родственникам погибших в Шереметьево

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Российский футбольный союз в своей социальной сети выразил слова скорби родным погибших в трагедии в Шереметьево.

Глубоко скорбим и выражаем соболезнования всем родным и близким погибших в ужасной трагедии в Шереметьево. Вечная память, — говорится в сообщении.

Все подробности трагедии читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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