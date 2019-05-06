"Сент-Луис" разгромил "Даллас" и сравнял счёт в серии

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"Сент-Луис" разгромил "Даллас" и сравнял счёт в серии

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Фото: © twitter.com/@StLouisBlues

В шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" на выезде победил "Даллас Старз" — 4:1.

В первом периоде соперники обменялись голами: на шайбу Алекса Пьетранджело "звёзды" ответили точным попаданием Тайлера Сегина. Во второй 20-минутке Дэвид Перрон вывел "блюзменов" вперёд — 2:1. Результативную передачу записал на свой счёт российский нападающий Иван Барбашёв.

В третьем периоде Джаден Шварц увеличил преимущество гостей, а Самуэль Блэз поставил точку в матче — 4:1.

Таким образом, "Сент-Луис" сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмая игра между командами станет решающей, по итогам которой и определится полуфиналист Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли. 1/4 финала

"Даллас Старз" — "Сент-Луис Блюз" — 1:4 (в серии 3-3)

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