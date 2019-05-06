Кокорин прокомментировал чемпионство "Зенита"

Находящийся в СИЗО футболист рад, что петербургский клуб выражает ему публичную поддержку.

В эти выходные "Зенит" официально стал чемпионом России сезона 2018/2019. Обычно клубы сами определяют, кому из игроков выдавать медали. В клубе решили не обделять Александра Кокорина, который провёл в этом сезоне всего три матча, а затем оказался в СИЗО. Футболист рассказал, что последнюю игру "Зенита" не видел, но очень рад чемпионству.

— Конечно, важно, что клуб даст мне медаль. Но не в ней дело. Главное, что выиграли, долгожданная победа, — сказал Кокорин.

Сегодня в Пресненском суде проходит последнее заседание по делу Кокорина и Мамаева. Лайф ведёт онлайн из суда.