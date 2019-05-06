"Манчестер Юнайтед" без ЛЧ и новая осечка "Боруссии". Обзор футбольного Евротура

"Бавария" практически закрывает вопрос с чемпионством в Германии, а в Англии продолжается сумасшедшая гонка, в том числе за места в Лиге чемпионов. Лайф — о главных событиях футбольного Евротура.

Англия. "Манчестер Юнайтед" остаётся без Лиги чемпионов

МЮ официально остался без ЛЧ на следующий сезон. Манкунианцы сенсационно (или нет?) не смогли обыграть худшую команду Англии, потеряв даже математические шансы забраться на четвёртое место. А вот "Челси" воспользовался ошибками конкурентов, одержал победу и обеспечил себе путёвку в ЛЧ.

За билет в квалификацию турнира теперь борются "Тоттенхэм" и "Арсенал", которые свои матчи в этом туре, как и "Юнайтед", выиграть не смогли. А вот "Ливерпуль" хоть и нервно, но победил. У мерсисайдцев уже 94 очка, но у "Сити" матч в запасе.

Германия. "Бавария" в шаге от титула

"Боруссия", кажется, окончательно прощается с мечтами о чемпионстве в этом году. В какой-то момент казалось, что оно уже в руках у дортмундцев, но от матча к матчу они планомерно отдают его "Баварии". В этом туре снова не победили.

А мюнхенцы уверенно взяли три очка и приблизили очередную "серебряную салатницу". Если они победят и в следующем туре, то оформят чемпионство за тур до конца чемпионата. Сейчас разрыв между первым и вторым местами составляет четыре очка, а за победу, как известно, дают всего три.

Франция, Италия, Испания. Битва за Лигу чемпионов

Чемпионы Франции, Италии и Испании уже известны. В этих чемпионатах продолжается только борьба за Лигу чемпионов. В Серии А продолжает удивлять клуб "Аталанта", который в этот раз уверенно обыграл косвенного конкурента — римский "Лацио".

В Ла Лиге лигочемпионскую позицию пока продолжает удерживать "Хетафе". У "Севильи" и "Валенсии" по-прежнему есть шансы вытеснить скромный клуб, но с каждым туром они становятся всё меньше.

Во Франции "Монако" продолжает отчаянно бороться за выживание. В этом туре снова не победили и стали ближе к вылету. Осталось продержаться три тура.