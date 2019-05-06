Салах пропустит матч Лиги чемпионов против "Барселоны"

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет принять участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Об этом сообщил главный тренер красных Юрген Клопп во время предматчевой пресс-конференции.

— Врачи не разрешили играть Салаху из-за сотрясения. Но он чувствует себя нормально, просто нужно время для восстановления. Конечно, он расстроился, — сказал Клоп.

Напомним, что ответный матч состоится завтра, 7 мая, в Ливерпуле. Первая встреча завершилась победой каталонцев со счётом 3:0.