Мамаеву выдали благодарственное письмо за матч в СИЗО

Администрация изолятора отметила вклад футболиста в популяризацию здорового образа жизни.

Сегодня в Пресненском суде проходит финальное заседание по делу Кокорина и Мамаева. На нём адвокаты предоставили характеристики на игроков. Полузащитника "Краснодара" описали как примерного, неконфликтного человека, который хорошо ладит с сокамерниками и выполняет требования администрации. Администрация СИЗО даже выдала Мамаеву специальную грамоту за тот самый матч в "Бутырке".

— Прошу приобщить благодарственное письмо из СИЗО за участие в проекте по популяризации спортивного образа жизни среди заключённых, — зачитал адвокат Игорь Бушманов.

Мамаев забил семь голов во время матча в СИЗО

В настоящий момент заседание продолжается, Лайф ведёт текстовую трансляцию из зала суда.