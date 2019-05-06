Хабиб Нурмагомедов определился со своими планами в UFC

Чемпион UFC в лёгком весе (70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов планирует провести в промежутке с сентября нынешнего года по апрель 2020-го три поединка. О желании Орла стать участником бойцовского турне и тем самым довести количество побед в своём рекорде до 30 рассказал менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.

Тридцатый, юбилейный поединок Нурмагомедова в идеале должен пройти против легенды смешанных единоборств из Канады Джорджа Сент-Пьера.

— Он дал мне особые указания. Хабиб сказал, что хочет провести бой 7 сентября, затем в декабре. Если Джордж Сент-Пьер сможет уладить свои дела с UFC к апрелю, то это ещё один бой. Он хотел бы драться в апреле. В лёгкой весовой категории много претендентов, нужно продолжать развитие дивизиона. Хабиб и раньше это делал. Он дрался с Барбозой, Яквинтой и Конором в интервале одного года (с декабря 2017 по октябрь 2018-го). Если в апреле будет Джордж, то нам бы этот вариант понравился. Если нет, то соперником станет любой претендент, — сказал Абдель-Азиз в большом интервью сайту ESPN.

Напомним, 7 сентября, по пока ещё неофициальной информации, Хабиб встретится в ОАЭ с обладателем временного пояса Дастином Порье.

— Смешанные единоборства на Среднем Востоке и на севере Африки стали очень популярны благодаря победе Хабиба над Конором, потому что Хабиб уважает этих людей. Для Хабиба очень важна возможность поехать в Абу-Даби, чтобы показать молодым мусульманам, что есть UFC и там можно стать чемпионом вне зависимости от вашей расы и веры. Он представитель этого региона, — отмечает менеджер Орла.

Кто станет соперником Нурмагомедова в случае победы над Порье — сложный вопрос. По мнению Али, им может стать вновь Конор Макгрегор, но для этого ему необходимо провести хотя бы один поединок.

— Честно говоря, Конору нужно подраться с кем-нибудь из претендентов: Джастином Гэтжи, Тони Фергюсоном, Дональдом Серроне. Сейчас он недостаточно ценный соперник. Так считает вся наша команда.

Безусловно, поединок с Конором — это громкое событие. Но, исходя из спортивных принципов, главным претендентом на встречу с Орлом всё ещё остаётся Тони Фергюсон, а дышит ему в затылок Дональд Серроне. Это два имени, победа над которыми необходима Хабибу Нурмагомедову для цементирования своего наследия.