Сборная России по футболу примет Казахстан в Калининграде

Матч отборочного турнира Евро-2020 станет вторым на калининградской арене для национальной команды.

Стало известно, в каком городе пройдёт матч квалификационного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан. Игру примет стадион "Калининград" в одноимённом городе. Матч состоится 9 сентября 2019 года.

Перед этим матчем сборная России ещё дважды сыграет дома: 8 июня против Сан-Марино в Саранске и 11 июня против Кипра в Нижнем Новгороде.

Место проведения игры Россия — Шотландия, которая состоится 10 сентября, станет известно позднее.

Сборная России уже играла на стадионе "Калининград". 11 октября 2018 года в игре против сборной Швеции в Лиге наций была зафиксирована ничья — 0:0. Калининградская арена принимала четыре матча чемпионата мира: Хорватия — Нигерия (2:0), Испания — Марокко (2:2), Сербия — Швейцария (1:2), Англия — Бельгия (0:1).