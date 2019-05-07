Шлеменко: Выхожу драться до последнего. Чтобы меня остановить, меня нужно убить!

Топовый российский средневес Александр Шторм Шлеменко, выигравший накануне в Челябинске на турнире RCC в валидольном поединке у экс-бойца UFC из Бразилии Вискарди Андради, в интервью Лайфу подвёл итоги своего выступления.

— Александр, в первую очередь болельщиков интересует вопрос: насколько сильным оказался пропущенный тобой удар Андради в первом раунде? Как ты смог выдержать этот натиск?

— Попадание было достаточно сильным. Поплыл ли я, мне сложно сказать. Но то, что я был немного замедлен, пропустил удар, но при этом был в сознании, всё видел, соображал, — это могу сказать. А какие у меня были мысли в этот момент? Простые! Я выхожу драться до последнего. Чтобы меня остановить — меня нужно убить!

— Удивил ли тебя тот факт, что физически бразилец оказался готов только на один раунд? Когда ты понял, что победа будет за тобой?

— Он меня удивил своей хорошей физической подготовкой. Я считаю, он как никогда оказался готов. Это было видно по его фигуре. Насчёт того, что его хватило только один раунд, я с этим не согласен. Я сделал всё, чтобы его хватило только на один раунд, но Андради продержался дольше. Он столько сумасшедших ударов пропустил по корпусу и кулаками, и коленями, но продолжал стоять, не падал. Я даже с разбегу пробивал по корпусу, но он держал эти удары. И именно это повлияло на то, что у него закончился "бензин", а не то, что он вымахался, как многие считают. Да, он много выкинул ударов, многое сделал, но люди почему-то не замечают всех этих ударов с моей стороны. Они именно и подвели к такому итогу.

— В RCC нет чемпионских поясов, но, если промоушен их введёт, ты и Артём Фролов — главные претенденты на пояс в среднем весе. Интересен ли тебе в будущем поединок с Фроловым?

— В RCC не то что нет поясов, но и даже долгосрочных контрактов. Поэтому рассматривать такие варианты пока рано. Что касается Артёма Фролова, то у нас с ним очень хорошие отношения. С ним я драться не хочу. Я уже говорил, что не хочу драться с нашими российскими бойцами, потому что с ними я выступаю плохо. Я не могу настроиться. Это мой склад. Я не могу с ними работать в полную силу, где-то я их жалею, где-то не могу раскрыться.

Получаются не очень качественные, не очень хорошие бои. Моя манера жёсткая. Моя манера — это "духовая" манера. И именно с российскими бойцами не могу её проявить в полной мере. Я не хочу драться с ними, давая им возможность выглядеть лучше, только потому что я хорошо к ним отношусь.

— Есть слухи, что летом UFC вновь проведёт турнир в России. Думаешь ли ты о том, чтобы попробовать себя в лучшей лиге мира? Если да, то бой с кем из нынешних бойцов UFC тебе интересен?

— Конечно же, мы рассматриваем UFC. Мы и раньше её рассматривали. Но у меня были сложности с Bellator, я никак не мог от них отвязаться. Сейчас я нахожусь в статусе свободного агента. У меня всё хорошо, меня всё устраивает, очень много различных предложений есть. Мы думаем, работаем. Мой менеджер Алексей Жернаков выстраивает с UFC диалог. Как только появится какая-то конкретика, мы сразу сообщим. Я не исключаю того, что в ближайшее время буду там выступать.

А с кем мне интересно было бы встретиться в UFC? Конечно же, с чемпионами в полусреднем и среднем весах. Да и вообще с любым топовым бойцом я бы хотел биться. И только для того, чтобы развеять миф о том, что топы все сплошь "убийцы" в клетке. Я бы хотел им показать, что я ничем не хуже!