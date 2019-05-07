"Коламбус" Панарина прекратил борьбу за Кубок Стэнли, уступив "Бостону"

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"Коламбус" Панарина прекратил борьбу за Кубок Стэнли, уступив "Бостону"

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Фото: © AP Photo / David Zalubowski

"Коламбус Блю Джекетс" в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли дома со счётом 0:3 проиграл "Бостон Брюинз" (в серии 2-4) и завершил выступление в Кубке Стэнли.

Счёт в середине второго периода открыл нападающий команды "Брюинз" Давид Крейчи. В заключительной 20-минутке Маркус Йоханссон увеличил преимущество гостей, а Дэвид Бэкес установил окончательный счёт в матче — 3:0. "Бостон" вслед за "Каролиной" становится вторым полуфиналистом Кубка Стэнли.

"Колорадо Эвеланш" в родных стенах в овертайме одержал верх над "Сан-Хосе Шаркс" — 4:3. Счёт в серии стал равным — 3-3.

Хозяева на пятой минуте второго периода усилиями Тайсона Джоста вышли вперёд. Через 10 минут защитник "акул" Марк-Эдуар Власик восстановил равновесие в матче. Под занавес периода команды ещё по разу огорчили друг друга: у "Колорадо" отличился Джей Ти Комфер, а в составе "Сан-Хосе" пятый гол в этом плей-офф оформил защитник Брент Бёрнс — 2:2.

В третьем отрезке игры соперники обменялись заброшенными шайбами. В начале периода Комфер вновь вывел "лавин" вперёд, оформив дубль в матче. "Акулы" ответили своим дублем: за две с половиной минуты до конца основного времени Власик сравнял счёт в матче.

Победу "Колорадо" на третьей минуте овертайма принёс капитан команды Габриэль Ландескуг — 4:3.

Кубок Стэнли. 1/4 финала

"Коламбус" — "Бостон" — 0:3 (в серии 2-4)

"Сан-Хосе" — "Колорадо" — 3:4 ОТ (в серии 3-3)

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