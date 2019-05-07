СМИ: ЦСКА может продать Фернандеса "Зениту" за €30 млн

Игрок сборной России согласится на переход, если его об этом попросит Евгений Гинер.

Бразильский защитник с российским паспортом Марио Фернандес в межсезонье может сменить ЦСКА на "Зенит", сообщает "Чемпионат". Петербуржцы давно проявляют интерес к игроку и готовы выложить за него 30 миллионов евро. Сам футболист верен армейскому клубу, но по просьбе Евгения Гинера может согласиться на переход.

Если ЦСКА не сможет попасть в ЛЧ и клубу придётся продать Фернандеса, занять позицию правого защитника может воспитанник Вячеслав Караваев, который сейчас выступает в Голландии под руководством Леонида Слуцкого.

"Зенит" в настоящий момент уже оформил чемпионство, а ЦСКА борется за путёвку в Лигу чемпионов. Команда Виктора Гончаренко пока занимает четвёртое место с двухочковым отставанием от "Краснодара".