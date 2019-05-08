Какой приговор вынесут Кокорину и Мамаеву?

Сегодня в Пресненском суде объявят итог скандального дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Прокурор просит для них реальные сроки, защита настаивает на наказании, не связанном с лишением свободы. Лайф предлагает читателям выбрать наиболее вероятный приговор для спортсменов.

Позади десяток с лишним судебных заседаний, прения сторон и последние слова подсудимых. В скандальном деле Кокорина и Мамаева осталось только одно — объявить приговор. Уже сегодня мы наконец узнаем, что ждёт друзей-спортсменов.

Сомневаться не приходится в одном — приговор почти наверняка будет обвинительным, а не оправдательным. Поскольку даже сторона защиты не отрицает вины подсудимых, а просит лишь назначить им не слишком жёсткое наказание. То есть вина признаётся лишь частично, отрицается предварительный сговор.

Но прокурор требует наказать всех участников той самой вечеринки реальными сроками:

Кириллу Кокорину — 1 год и 6 месяцев общего режима;

Александру Кокорину — 1 год и 6 месяцев общего режима;

Павлу Мамаеву — 1 год и 5 месяцев общего режима;

Александру Протасовицкому — 1 год и 5 месяцев общего режима.

Каков же будет итог? Вполне вероятно, что футболистов признают виновными, но срок назначат такой, что отбывать его не придётся, ведь они уже семь месяцев находятся в СИЗО. А один день в изоляторе эквивалентен полутора дням в колонии общего режима.

Но, может, всё сложится не так? Лайф предлагает читателям выбрать наиболее вероятный вариант приговора.