Панарина и Бобровского не вызвали в сборную России после вылета из Кубка Стэнли

У хоккеистов есть время на поиск нового клуба, поскольку контракты с "Коламбусом" истекли.

Игроки "Коламбуса" Артемий Панарин и Сергей Бобровский не помогут сборной России по хоккею на чемпионате мира в Словакии. Федерация хоккея России решила вызвать только одного игрока из "Коламбуса", который закончил борьбу за Кубок Стэнли в этом сезоне. Это 23-летний защитник Владислав Гавриков.

⚡Защитник Владислав Гавриков вызван в национальную сборную#снамироссия — Хоккей России (@russiahockey) 7 мая 2019 г.

У Панарина и Бобровского же появляется время на то, чтобы решить вопросы со своим будущим. У обоих игроков закончились контракты с "Коламбусом", и они в настоящий момент не знают, где продолжат свою карьеру.

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