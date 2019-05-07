Экс-футболист "Зенита" Халк: Рад за клуб, Дзюбу и Семака

Бывший нападающий санкт-петербургского "Зенита" Халк поздравил команду с завоеванием чемпионского титула.

Капитан китайского клуба "Шанхай Шанган" Халк поделился впечатлениями о первом чемпионстве "Зенита", завоёванном после его ухода. Бразилец в интервью "Спорт-экспрессу" заявил, что он рад победе питерского клуба и болел за него, хоть и не всегда получалось смотреть матчи из-за разницы во времени. Отдельно он поздравил нападающего Артёма Дзюбу и главного тренера Сергея Семака.

— Очень рад за Дзюбу! Это отличный форвард, который забивает много голов. Но ещё он прекрасный человек. Я его очень ценю. Артём всегда улыбается, пребывает в хорошем настроении и много шутит. Рад, что играл с Дзюбой в одной команде. Желаю ему удачи и счастья. И пусть радует своей игрой не только "Зенит", но и сборную России.

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— Рад и за Семака, что он стал тренером "Зенита" и выиграл с командой титул. Он хорошо знаком команде и болельщикам, пришёл и сумел наладить игру. Это человек с большим сердцем. Он мне очень помог, когда я только пришёл в команду. Семак заслуживает уважения и восхищения. Он боец, был таким футболистом и стал таким же тренером. Надеюсь, он завоюет ещё не один титул с "Зенитом" и станет знаменитым тренером, — сказал Халк.

С "Зенитом" Халк выигрывал чемпионат, кубок и суперкубок России, а также становился лучшим бомбардиром и ассистентом РПЛ.

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