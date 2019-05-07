Трефилов — о первой тренировке после операции: К концу занятия весь мокрый был!

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Трефилов — о первой тренировке после операции: К концу занятия весь мокрый был!

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Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Главный тренер женской сборной России по гандболу и "Кубани" рассказал о своей первой тренировке после операции на сердце.

Из двух часов всего полтора пробыл на тренировке, а потом уехал. Ассистенты уже заканчивали занятие, а мне пока запрещены большие нагрузки. Просто все хотят, чтобы я побыстрее вылечился. Но пока не особо — к концу уже весь мокрый был. Врачи пока не разрешают сильно выступать, — сказал Трефилов в интервью "Советскому спорту".

Также он отметил, что уже находится дома, но ежедневно ездит в больницу на перевязки.

Напомним, в феврале российский специалист перенёс операцию на сердце и проходил восстановление.

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