Трефилов — о первой тренировке после операции: К концу занятия весь мокрый был!

Главный тренер женской сборной России по гандболу и "Кубани" рассказал о своей первой тренировке после операции на сердце.

— Из двух часов всего полтора пробыл на тренировке, а потом уехал. Ассистенты уже заканчивали занятие, а мне пока запрещены большие нагрузки. Просто все хотят, чтобы я побыстрее вылечился. Но пока не особо — к концу уже весь мокрый был. Врачи пока не разрешают сильно выступать, — сказал Трефилов в интервью "Советскому спорту".

Также он отметил, что уже находится дома, но ежедневно ездит в больницу на перевязки.

Напомним, в феврале российский специалист перенёс операцию на сердце и проходил восстановление.