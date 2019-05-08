Чудо на "Энфилде"! "Ливерпуль" разгромил "Барселону" и вышел в финал ЛЧ

Команда Юргена Клоппа обыграла каталонцев со счётом 4:0 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Первый матч на "Камп Ноу" завершился со счётом 3:0 в пользу каталонцев. Чтобы отыграться, ливерпульцам необходимо было сотворить чудо на поле. Перед решающим поединком красные ещё и остались без своего лидера Мохаммеда Салаха, но это, видимо, только по-спортивному разозлило их.

При мощной поддержке на "Энфилде" подопечные Клоппа быстро вышли вперёд и до конца матча сохранили лидерство на поле. Дубли на свой счёт записали Дивок Ориги и Вейналдум — 4:0.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй год подряд. Имя второго финалиста станет известно завтра по итогу матча "Аякс" — "Тоттенхэм". Пока преимущество после первой встречи у голландцев (1:0).

Лига чемпионов. Полуфинал.

Ответный матч.

"Ливерпуль" — "Барселона" — 4:0.

Голы: Ориги 7' (1:0), Вейналдум 54' (2:0), Вейналдум 56' (3:0), Ориги 79' (4:0).

Счёт по сумме двух матчей: 4:3.