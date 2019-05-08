Чудо на "Энфилде"! "Ливерпуль" разгромил "Барселону" и вышел в финал ЛЧ

Первый матч на "Камп Ноу" завершился со счётом 3:0 в пользу каталонцев. Чтобы отыграться, ливерпульцам необходимо было сотворить чудо на поле. Перед решающим поединком красные ещё и остались без своего лидера Мохаммеда Салаха, но это, видимо, только по-спортивному разозлило их.
При мощной поддержке на "Энфилде" подопечные Клоппа быстро вышли вперёд и до конца матча сохранили лидерство на поле. Дубли на свой счёт записали Дивок Ориги и Вейналдум — 4:0.
We never do, Mo! 💪#AllezAllezAllez pic.twitter.com/B0oTiXWRc7— Liverpool FC (@LFC) 7 мая 2019 г.
Благодаря этой победе "Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй год подряд. Имя второго финалиста станет известно завтра по итогу матча "Аякс" — "Тоттенхэм". Пока преимущество после первой встречи у голландцев (1:0).
Лига чемпионов. Полуфинал.
Ответный матч.
"Ливерпуль" — "Барселона" — 4:0.
Голы: Ориги 7' (1:0), Вейналдум 54' (2:0), Вейналдум 56' (3:0), Ориги 79' (4:0).
Счёт по сумме двух матчей: 4:3.
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