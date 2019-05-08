"Сент-Луис" Тарасенко вышел в полуфинал Кубка Стэнли, победив "Даллас" Радулова

В седьмом, решающем матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" на домашней площадке в овертайме победил "Даллас Старз" — 2:1 — и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

На 14-й минуте встречи защитник "Сент-Луиса" Винс Данн вывел свою команду вперёд. Через две минуты "Даллас" сравнял счёт — отличился Матс Цуккарелло. Во втором и третьем периодах забить командам не удалось. Победу "блюзменам" на шестой минуте второго овертайма принёс нападающий Патрик Марун — 2:1.

PATRICK MAROON IN DOUBLE OVERTIME! THE BLUES HAVE DONE IT!#STLBlues 2 - 1 #GoStars 2OT/FINAL

(Blues Win Series 4-3) pic.twitter.com/G7f6cl4tPa — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 8 мая 2019 г.

"Сент-Луис" выиграл серию — 4-3 и во второй раз за последние четыре года вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

Последнюю путёвку в четвёрку сильнейших завтра в седьмом матче разыграют между собой "Сан-Хосе Шаркс" с "Колорадо Эвеланш". Ранее в полуфинал турнира вышли "Бостон Брюинз" и "Каролина Харрикейнз".

Кубок Стэнли. 1/4 финала

"Сент-Луис Блюз" — "Даллас Старз" — 2:1 ОТ (в серии 4-3)