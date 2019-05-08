Кожевников: Проблема сборной России — в большом количестве звёзд

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Лайфу прокомментировал выступление сборной России на чешском этапе Еврохоккейтура, а также рассказал о предстоящем чемпионате мира в Словакии.

— На самом деле сборная России сыграла неплохо, особенно в последней игре с чехами, если учитывать то, что команда новая собралась. Не все из ребят сейчас находятся в своих лучших игровых кондициях. Сказываются длинные перелёты, часовые пояса, трудные сезоны, — отметил он. — В игре с Чехией парни раскатались, а до этого немного тяжеловатыми выглядели. Обязательно нужно подправить игру в обороне. Там у нас много ребят молодых, некоторые из них ни разу не играли на первенствах мира. Жалко, что большинство разыгрываем одними нападающими. На чемпионате мира у нас будет две-три игры, в которых можно будет попробовать различные сочетания, найти лучшие игровые связки между игроками. Время ещё есть, трагедии из этих двух поражений на чешских играх не стоит делать.

Также Кожевников назвал основную, по его мнению, проблему в команде.

— Большое количество звёзд в составе — это проблема для тренерского штаба национальной команды, которую нужно решить. Все парни с характером, все хотят играть и приносить пользу команде. Всем им нужно найти место в составе, подобрать правильных партнёров, чтобы они получали удовольствие от игры и делали результат. А это не так просто. Посмотрите, даже такой мастер, как Илья Ковальчук, играл в четвёртом звене. Какие-то обиды у игроков, если они есть, надо убрать подальше.

— Главным фактором успеха на предстоящем чемпионате мира станет желание и самоотдача хоккеистов. Все взрослые люди, все понимают, что приехали в сборную России. Главное, чтобы не было скандалов каких-нибудь "подземных", и всё будет хорошо, — подытожил эксперт.

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