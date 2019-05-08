Малыхин: Александр Емельяненко? Как боец он мне не интересен. И как человек тоже

Триумфатор прошедшего турнира Fight Nights Global 93 в Мытищах Анатолий Малыхин в интервью Лайфу рассказал о чувствах после сокрушительной победы над пятикратным чемпионом мира по тайскому боксу Алексеем Кудиным, желании подраться с Фабио Мальдонадо и Александром Емельяненко, попадании в UFC и причине, по которой пришлось отказаться от мечты стать олимпийским чемпионом по вольной борьбе.

— Анатолий, на первый взгляд показалось, что победа над Кудиным далась тебе уж очень легко. Так ли это на самом деле?

— Чувствовал себя отлично. Подошёл к этому бою готовым на 100%! Провёл хороший тренировочный лагерь в Таиланде, а также у себя в клубе Golden Team, ездил на спарринги в "Стрелу". Поэтому и бой прошёл легко. Видел, что Кудин для меня никакой опасности не представлял, и физически он не был силён. Да, бой прошёл очень легко.

— Думал ли ты над тем, как бы сложился бой с Фабио Мальдонадо? В будущем тебе этот соперник ещё интересен?

— Да, интересен, хотелось бы подраться с Фабио. Как только он решит все свои проблемы, я буду готов с ним подраться. Как бы сложился бой с ним, по моему мнению? Ну, я думаю, что Мальдонадо физически ещё слабее, чем Кудин. Это 100%. Кудин — тяж, а Фабио, мы знаем, выходец из полутяжёлого веса. Единственный плюс Фабио — он терпеливый боец и может нанести удар. Но я бы дал ему темп, сокращал дистанцию, переводил бы в партер, бил. Думаю, он бы устал и уже не представлял бы никакой опасности.

— Ты наверняка видишь себя в скором будущем в UFC. И сейчас твой менеджмент и ты работаете над рекордом. Кто из тяжей вне UFC способен тебя приблизить к американской организации?

— Я об этом не думал, кто из тяжей мог бы меня приблизить к UFC. Хотелось бы, конечно, биться с теми парнями, кто выше меня в рейтинге. Так и приближаются к UFC. Поэтому пусть мои менеджеры хорошо работают в этом направлении, ищут мне сильных соперников, а я уже буду с ними разбираться в клетке. Конечно, мы видим себя в UFC, и всё делаем для этого.

— Среди российских бойцов очень популярна организация PFL с розыгрышем Гран-при. Нет ли у тебя мыслей попробовать себя там и побороться за 1 млн долларов?

— Миллион долларов, конечно, мне бы не помешал. Почему бы и нет? Но я знаю, что там дивизион тяжей уже укомплектован. Если бы они пошли нам навстречу и предложили контракт на два-три боя, было бы интересно. PFL — хорошая организация. Надо советоваться с моим менеджером, моим тренером. Я сам не могу принимать такие решения в одиночку.

— Сейчас много хайпа вокруг имени Александра Емельяненко. Интересен ли тебе этот боец?

— Как боец он мне не интересен. И как человек тоже. Все мы не без греха! К таким людям, как Александр Емельяненко, приковано повышенное внимание, и я думаю, если бы обычный человек вёл себя так, как ведёт Александр, не было бы столько шума. Я считаю, что он не должен делать то, что он делает, и вести себя так. Пускай сам думает своей головой, это его жизнь. А бой с ним… Да, неплохой получился бы поединок. Но Саня не дерётся с русскими ребятами. Так что этот бой невозможен.

— Не секрет, что ты занимался вольной борьбой и даже становился бронзовым призёром чемпионата страны. Почему ты не остался в этом виде, стремясь попасть на Олимпиаду?

— Вольная борьба — это мой любимый вид спорта! Я люблю её даже больше, чем ММА. Хотя сейчас я полностью погружен в смешанные единоборства. Почему оставил борьбу? У нас в Кузбассе была очень нехорошая обстановка для спортсменов, для продолжения карьеры. Это и отсутствие финансовой поддержки, мы не выезжали практически на тренировочные сборы. Я понимал прекрасно, что без этих элементов нереально выиграть у прекрасных борцов из Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Поэтому принял решение попробовать себя в ММА. Нашлись люди, которые начали мне помогать.

Считаю, что благодаря этому и пошёл результат. Я перестал думать, где бы взять денег на еду, отдых, хорошие сборы. Когда у тебя всё это есть, ты уже полностью сосредоточен на тренировках, идёшь к своей цели. Намного легче добиваться успеха, когда тебе помогают люди безвозмездно. Огромное им спасибо!