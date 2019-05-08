Малыхин: Александр Емельяненко? Как боец он мне не интересен. И как человек тоже

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Малыхин: Александр Емельяненко? Как боец он мне не интересен. И как человек тоже

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Фото: © Fight Nights Global

Триумфатор прошедшего турнира Fight Nights Global 93 в Мытищах Анатолий Малыхин в интервью Лайфу рассказал о чувствах после сокрушительной победы над пятикратным чемпионом мира по тайскому боксу Алексеем Кудиным, желании подраться с Фабио Мальдонадо и Александром Емельяненко, попадании в UFC и причине, по которой пришлось отказаться от мечты стать олимпийским чемпионом по вольной борьбе.

Анатолий, на первый взгляд показалось, что победа над Кудиным далась тебе уж очень легко. Так ли это на самом деле?

— Чувствовал себя отлично. Подошёл к этому бою готовым на 100%! Провёл хороший тренировочный лагерь в Таиланде, а также у себя в клубе Golden Team, ездил на спарринги в "Стрелу". Поэтому и бой прошёл легко. Видел, что Кудин для меня никакой опасности не представлял, и физически он не был силён. Да, бой прошёл очень легко.

Думал ли ты над тем, как бы сложился бой с Фабио Мальдонадо? В будущем тебе этот соперник ещё интересен?

— Да, интересен, хотелось бы подраться с Фабио. Как только он решит все свои проблемы, я буду готов с ним подраться. Как бы сложился бой с ним, по моему мнению? Ну, я думаю, что Мальдонадо физически ещё слабее, чем Кудин. Это 100%. Кудин — тяж, а Фабио, мы знаем, выходец из полутяжёлого веса. Единственный плюс Фабио — он терпеливый боец и может нанести удар. Но я бы дал ему темп, сокращал дистанцию, переводил бы в партер, бил. Думаю, он бы устал и уже не представлял бы никакой опасности.

<p>Малыхин и Кудин. Фото: © Fight Nights Global</p>

Ты наверняка видишь себя в скором будущем в UFC. И сейчас твой менеджмент и ты работаете над рекордом. Кто из тяжей вне UFC способен тебя приблизить к американской организации?

— Я об этом не думал, кто из тяжей мог бы меня приблизить к UFC. Хотелось бы, конечно, биться с теми парнями, кто выше меня в рейтинге. Так и приближаются к UFC. Поэтому пусть мои менеджеры хорошо работают в этом направлении, ищут мне сильных соперников, а я уже буду с ними разбираться в клетке. Конечно, мы видим себя в UFC, и всё делаем для этого.

Среди российских бойцов очень популярна организация PFL с розыгрышем Гран-при. Нет ли у тебя мыслей попробовать себя там и побороться за 1 млн долларов?

— Миллион долларов, конечно, мне бы не помешал. Почему бы и нет? Но я знаю, что там дивизион тяжей уже укомплектован. Если бы они пошли нам навстречу и предложили контракт на два-три боя, было бы интересно. PFL — хорошая организация. Надо советоваться с моим менеджером, моим тренером. Я сам не могу принимать такие решения в одиночку.

<p>Фото: © Fight Nights Global</p>

Сейчас много хайпа вокруг имени Александра Емельяненко. Интересен ли тебе этот боец?

— Как боец он мне не интересен. И как человек тоже. Все мы не без греха! К таким людям, как Александр Емельяненко, приковано повышенное внимание, и я думаю, если бы обычный человек вёл себя так, как ведёт Александр, не было бы столько шума. Я считаю, что он не должен делать то, что он делает, и вести себя так. Пускай сам думает своей головой, это его жизнь. А бой с ним… Да, неплохой получился бы поединок. Но Саня не дерётся с русскими ребятами. Так что этот бой невозможен.

Не секрет, что ты занимался вольной борьбой и даже становился бронзовым призёром чемпионата страны. Почему ты не остался в этом виде, стремясь попасть на Олимпиаду?

— Вольная борьба — это мой любимый вид спорта! Я люблю её даже больше, чем ММА. Хотя сейчас я полностью погружен в смешанные единоборства. Почему оставил борьбу? У нас в Кузбассе была очень нехорошая обстановка для спортсменов, для продолжения карьеры. Это и отсутствие финансовой поддержки, мы не выезжали практически на тренировочные сборы. Я понимал прекрасно, что без этих элементов нереально выиграть у прекрасных борцов из Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Поэтому принял решение попробовать себя в ММА. Нашлись люди, которые начали мне помогать.

Считаю, что благодаря этому и пошёл результат. Я перестал думать, где бы взять денег на еду, отдых, хорошие сборы. Когда у тебя всё это есть, ты уже полностью сосредоточен на тренировках, идёшь к своей цели. Намного легче добиваться успеха, когда тебе помогают люди безвозмездно. Огромное им спасибо!

Автор:
Темирлан Темукаев
ТТ
Темирлан Темукаев
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